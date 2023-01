Questa sera si sta giocando per la Premier League al Craven Cottage la sfida tra il Fulham e il Chelsea. I padroni di casa passano in vantaggio nel primo tempo con l’ex Willian. Per i “blues” il pari arriva grazie alla rete di Koulibaly. L’ex difensore del Napoli da pochi passi batte il portiere Leno con un diagonale preciso. Seconda rete in stagione, dopo la prima contro il Tottenham

