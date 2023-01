Osimhen, dal premio ricevuto al “muro” bianconero da superare

Il bomber nigeriano aveva vinto a fine Dicembre il premio Globe Soccer Awards 2022 che si è svolto a Dubai, ma in quella circostanza non andò a ritarare il premio. Ieri invece gli è stato consegnato a Castel Volturno e il centravanti del Napoli è stato immortalato assieme al d.s. Giuntoli. Ora per Osimhen si pensa alla sfida di domani sera contro la Juventus al “Maradona” e i bianconeri sono un tabù da sfatare. L’ex Lille non ha mai segnato alla squadra di Allegri, anzi alcune sfide, per motivi fisici le ha saltate e vorrebbe interrompere la “maledizione”. In più il bunker bianconero Szczesny vanta 666 minuti d’imbattibilità e insegue Handanovic, primo con 703 minuti in questa speciale classifica relativa agli interpreti stranieri in Serie A. Senza dimenticare Bremer che lo marcherà da vicino e l’esperto Danilo. Insomma non sarà semplice per il nigeriano sarà una serata importante e lui non vuole mancare all’appuntamento con il gol.

Factory della Comunicazione

La Redazione