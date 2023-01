Oggi il Casms verso una decisione “storica”

Dopo i fatti gravi accaduti sull’A1 di Arezzo tra i tifosi di Napoli e Roma, scontri, manganelli e incidenti vari, il Casms oggi si riunirà per prendere una decisione in merito. Come riporta il CdS, sicuramente ai supporter azzurri verranno vietate le prossime due gare fuori casa contro Salernitana e Spezia, mentre ai giallorossi quella fine Gennaio al “Maradona”. La sensazione è che il provvedimento potrebbe anche allungarsi per due mesi e sarebbe una decisione storica visto che non è mai successo. Per la sfida di domani Napoli-Juventus nessuna restrizione, anche per il settore ospiti, ma verrà rafforzato il sistema di sicurezza con gli stewart e il sistema di filtraggio della polizia. A rischio anche Juventus-Atalanta, perciò oggi se ne saprà di più, ma il rischio è che per i violenti sarà quello di vedere le gare da casa per molto tempo.

