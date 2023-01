Napoli-Juventus con tanto di pienone e presenze giovanili al “Maradona”

Come dice una nota canzone di Liguabue “Certe notti”, sono certamente le sfide che in città non vuoi mancare. Napoli-Juventus infatti ci sarà il sold-out e senza le temute restrizioni per la gara del “Maradona”. Oggi il Casms infatti si pronuncerà per le prossime trasferte per le tifoserie azzurre e della Roma dopo gli incidenti sull’A1 di Arezzo. La novità è che saranno presenti anche 320 minori delle comunità educative territoriali gestite dai servizi afferenti all’assessorato alle politiche sociali. Un’iniziativa da cogliere al volo e dare l’esempio in una serata che si preannuncia importante per la classifica e sugli spalti si attende davvero uno spettacolo da non perdere.

Factory della Comunicazione

La Redazione