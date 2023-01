Napoli/Juve in area di rigore – Victor attacca il brasiliano nell’incrocio a tutta velocità

Dieci gol, capocannoniere del campionato: Osimhen è sempre più il trascinatore del Napoli (ieri ha ricevuto a Castel Volturno il premio Globe Soccer Awards di miglior giovane dell’anno 2022 che gli era stato assegnato a novembre scorso a Dubai) con la sua velocità potrà mettere in difficoltà la difesa di ferro dei bianconeri di Allegri, la meno battuta in serie A con soli sette gol al passivo. A fermarlo proverà innanzitutto Bremer, il centrale difensivo brasiliano che proprio per le sue caratteristiche di rapidità nel breve ma anche di recupero a campo aperto potrà essere quello più adatto a contrastarlo. Il nigeriano attacca lo spazio in maniera perfetta, il difensore bianconero è perfetto nelle letture delle situazioni di potenziale pericolo. Fonte: Il Mattino

