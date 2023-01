Napoli/Juve: ad Osimhen manca quel gol!

Victor Osimhen domenica a Marassi ha dimostrato una volta in più di essere il centravanti più decisivo di questo campionato, almeno fino a questo momento. E non solo perché è l’unico già in doppia cifra, ma per come è diventato importante anche nello sviluppo del gioco e per la maniera in cui sta diventando leader in campo: nei comportamenti, nel pressing continuo sui difensori avversari, in quello strapotere fisico che sa esprimere e mette in soggezione qualsiasi difesa. A San Siro era rimasto un po’ in ombra, ma col passare dei minuti in campo la sua forma sta già arrivando al top. Da tre campionati è in doppia cifra e in Italia di africani c’era riuscito solo un certo Weah, che al Milan di scudetti ne ha portato due. A Victor “rimproverano” la mancanza di un gol contro le big 3 italiane. Venerdì ha l’occasione per rispondere. Fonte: La Gazzetta dllo sport

