Maifredi: “La Juventus è cinica, certo, ma è un discorso da bar!”

L’allenatore Gigi Maifredi è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro: «Se mi piace di più il gioco del Napoli o della Juventus? Credo che se questa domanda venisse fatta a cento persone, novantanove risponderebbero Napoli e una soltanto, probabilmente il figlio di Allegri, Juventus. Venerdì hanno più da perdere i bianconeri. Se la Juve dovesse perdere andrebbe a 10 punti dalla vetta a metà campionato che è come dire addio ai sogni scudetto. Il Napoli, al di là della sconfitta a Milano che ci poteva stare, ha dimostrato di avere la testa ben sgombra da problemi andando a vincere la partita successiva. Kvaratskhelia e Osimhen potrebbero essere determinanti. Ma anche Politano o Elmas. Il Napoli ha a disposizione giocatori forti e poliedrici. Come si fa a dire che la Juventus è l’anti-Napoli se ha vinto otto partite consecutive e non ha entusiasmato in nessuna delle otto? Si dirà: è una squadra cinica, ma queste sono cose da bar! Il Napoli sta dimostrando, domenica dopo domenica, di essere forte, non la Juventus».

