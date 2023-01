LIVE, conf. Allegri: “Per il Napoli dobbiamo sistemare due-tre cosine…”

Domani sera al Maradona il big match, per storia e tradizione, Napoli/Juventus. Massimiliano Allegri, tecnico dei bianconeri, presenta la sfida nella classica conferenza stampa della vigilia. Le sue dichiarazioni attraverso TUTTOmercatoWEB.com:

Come sta la squadra, Danilo e le condizioni degli infortunati:

“La squadra sta abbastanza bene, abbiamo fatto tre giorni di lavoro. Siamo in buone condizioni, vediamo cosa riusciremo a fare domani sera. Danilo sta facendo bene come tutti gli altri, l’atteggiamento è cambiato da parte di tutti. I rientri dovrebbero essere imminenti. Prima della Coppa Italia difficilmente ritornerà qualcuno, con l’Atalanta qualcuno dovrebbe tornare. Cuadrado da martedì dovrebbe tornare a lavorare con la squadra”.

Chiesa ancora meglio a gara in corso? “Se fossi certo che anche domani a gara in corso farebbe la differenza farei così. Oggi dopo l’allenamento deciderò la formazione”.

Quanto pesano i punti persi con la Salernitana? “Ormai quei punti sono andati, inutile stare a pensare lì. Pensiamo in avanti, a quanto fatto fino a oggi. Risultati buoni, ma domani è un’altra partita. Nel calcio c’è una regola: ciò che fai, il giorno dopo non conta più. Serve lavorare, profilo basso e continuare il percorso di crescita. Come squadra bisogna migliorare tante cose, come singoli, poi bisogna arrivare all’obiettivo finale. Che è arrivare nei primi quattro posti. Bisogna pensare a cosa serve fare domani”

La differenza fra primi e secondi tempi della Juve da cosa è data? “Se la squadra cresce nel secondo tempo è perché stiamo bene fisicamente. Domani sarà una partita sicuramente diversa, lì non finiscono mai le gare e loro sono forti e ben allenati”.

Cosa avete preparato per fermare il Napoli? “Non abbiamo preparato ancora niente, oggi vediamo di sistemare due tre cosine. Domani sarà una bellissima serata di sport, una partita che non sarà decisiva”.