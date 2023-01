La Juve ha tre volte il fatturato del Napoli, ma che bilancio!!!

Parliamo di unità di misura diverse. Perché, alle spalle dei due club ci sono gruppi completamente diversi per tipologia di attività (Filmauro è una società, Exor una holding) e anche storia. Nel senso che la famiglia Agnelli da 100 anni guida la Juventus che ha fondato, mentre Aurelio De Laurentiis ha acquisito il club dal tribunale fallimentare nell’estate del 2004, ripartendo dalla serie C. Eppure solo due anni dopo il produttore cinematografico si è ritrovato di fronte la Vecchia Signora in serie B, dov’era finita per via dello scandalo di calciopoli. Per cui la rinascita dei club per certi versi ha funzionato in parallelo ma restano le grandi differenze strutturali. Con gli Agnelli che hanno fatto investimenti miliardari mentre De Laurentiis ha puntato a diventare autosufficiente. Logico che poi, avendo anche un bacino di utenza diverso, la crescita sia stata diversa seppur il Napoli è stato spesso in Italia il primo competitor della Juve che ha vinto nove scudetti di fila. I fatturati – quelli paragonabili sono al giugno 2021, ultimo dato ufficiale degli azzurri – sono nettamente sbilanciati a favore dei bianconeri che con quasi 450 milioni hanno ricavi due volte e mezza superiori a quelli dei rivali: 179,4. E questo, guardando ai risultati del campo in questa stagione (specie con l’eliminazione Champions della Juve che produrrà una contrazione di entrate) diventa un punto a favore del Napoli che al momento è competitivo al top in Italia e in Europa, con una spesa non elevata e soprattutto con perdite di bilancio controllate: 52 milioni (questo dato al giugno 2022) contro i 239,3 di (profondo) rosso del controverso bilancio approvato solo pochi giorni fa dal cda juventino. Fonte: Gasport