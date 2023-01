Il Napoli vale più della Juve. Tutti i dettagli della strategia vincente

Dato a Transfermarkt ciò che è di Transfermarkt, si capisce perché la sua evoluzione del valore di mercato (Vdm) dei club di A, alla vigilia della prima Partita dell’Anno, rivesta un’importanza ancora più evidente e, anche in soldoni, premi la strategia vincente di Aurelio De Laurentiis, strepitosamente concretizzata da Cristiano Giuntoli e associati. Khvicha Kvaratskhelia è il loro fiore all’occhiello, sono quei 538,80 milioni di euro che catturano l’attenzione rispetto ai 462,80 milioni juventini. L’una e l’altra valutazione by Transfermarkt sono lo specchio fedele di due linee d’azione così differenti da risultare inconciliabili. Congedati Insigne, Ospina, Mertens, Koulibaly, Fabian Ruiz, il Napoli ha puntato sull’onda d’urto del Talento Georgiano che ha letteralmente bruciato i tempi della sua affermazione nel massimo campionato. A ruota, Raspadori, Kim Min-Jae, Simeone, Ostigard, Ndombele, Olivera, il riscatto di Anguissa (un altro capolavoro,considerato il rapporto spesa/resa), i rientri di Gaetano e Zerbin. La marcia portentosa in Italia e in Europa ha reso il patrimonio immateriale dei giocatori una ricchezza tanto vera da sfondare abbondantemente il muro del mezzo miliardo di euro. Fonte: CdS

Factory della Comunicazione