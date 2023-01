(Formazioni) Napoli-Juventus: Ballottaggi a sinistra e a centrocampo per Spalletti. Di Maria alle spalle di Milik

Ultime Napoli – Il tecnico di Certaldo Luciano Spalletti, tra l’allenamento di oggi e la rifinitura di domani scioglierà la riserva sull’undici da mandare in campo contro la Juventus. Due i ballottaggi della vigilia per il mister e riguarderanno il terzino sinistro e a centrocampo. Per il primo Mario Rui dovrebbe spuntarla rispetto ad Olivera, mentre per la linea mediana Zielinski è favorito rispetto ad Elmas. In attacco Politano, Osimhen e Kvaratskelia.

Ultime Juventus – Mister Allegri dovrà fare a meno di Bonucci, Cuadrado, De Sciglio, Pogba e Vlahovic, anche se gli ultimi due stanno iniziando in parte ad allenarsi in gruppo. Per la formazione Paredes al fianco di Rabiot in un centrocampo a 5. In attacco Di Maria alle spalle dell’ex del match Milik. Infine in difesa recupera Bremer che dovrà marcare Osimhen.

