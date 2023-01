ESCLUSIVA – A. Trifuoggi (ex team manager): “Gli incidenti di domenica? Ecco come agirei. Su Napoli-Juventus la vedrò con amici a Roma”

In questi giorni due sono i temi che si parla in ambito calcistico. Il big-match di domani sera al “Maradona” Napoli-Juventus valevole per il vertice e gli scontri di domenica sera sull’A1 di Arezzo. Sui temi in questione ilnapolionline.com ha intervistato l’ex team manager degli azzurri Aldo Trifuoggi.

Nella sua esperienza di team-manager, qual’è stata per lei l’emozione più grande che ci può raccontare? “Di sicuro lo scudetto del 1990 ed in particolare il trasferimento in pullman da Soccavo allo stadio il giorno della partita decisiva con la Lazio…e poi la festa sulla nave con Massimo Troisi”.

Dopo i brutti incidenti successi sull’A1 di Arezzo, quali sarebbero per lei i provvedimenti per sconfiggere questa terribile piaga? “Trasformare i gruppi ultras in associazioni riconosciute e riconoscibili con dei responsabili veri”.

Ci racconterebbe un aneddoto che riguarda Maradona e Garella in maniera particolare anche fuori dal campo? “Garella non era più a Napoli quando arrivai io.Su Diego l’episodio indimenticabile fu il suo matrimonio a Buenos Aires. Ho avuto la fortuna di partecipare a una festa di popolo”.

Il Napoli Primavera ha vinto a Vinovo nella giornata di martedì. Se ha visto la gara, quale giovane l’ha colpita e potremo vedere in futuro in maglia azzurra? “Devo essere sincero, non ho avuto l’occasione di vedere la gara della Primavera, perciò non posso farle nomi in merito. Dei calciatori che mi hanno impressionato in passato e che fanno parte della rosa degli azzurri sono Ambrosino e Folhorusho che bene si stanno comportando in questa stagione”.

Domani sera ci sarà la sfida Napoli-Juventus. Lei di solito le gare degli azzurri come le vive? “Con un ristretto e variegato gruppo di amici davanti alla t.v.. Sono a Roma e come sempre la guarderò con la tensione del tifoso e l’auspicio che si possa confermare l’ottimo inizio di stagione”.

Infine il d.s. Giuntoli per certi versi per lungimiranza può essere paragonato ad Italo Allodi nello scovare i giovani e che lei conosce molto bene? “Giuntoli bravissimo sul mercato, serio e rigoroso. Italo Allodi? Un General Manager tra i migliori in assoluto”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

