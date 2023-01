Donati, ex calc.: “Il Napoli rischierà di subire i contropiedi della Juve quando perderà il possesso del pallone”

Massimo Donati, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio.

Cosa deve temere Spalletti della Juve? “Non credo che il Napoli si snaturerà, farà la partita e tenterà di agire in modo preventivo. Rischierà di subire i contropiedi della Juve quando perderà il possesso del pallone, ma il Napoli dovra temere solo sè stesso, il percorso imboccato fino a questo momento è straordinario”. Possibile atteggiamento difensivo della squadra di Allegri? “Non credo, non avrebbe senso snaturarsi. La Juve continuerà ad esprimere lo stesso gioco. Sarà il Napoli a fare la partita, la squadra bianconera tenterà di trovare la strada del gol con dei contropiedi”. Giudizio sul momento di Kvara? “È un giocatore d’attacco, deve essere decisivo; se vengono a mancare gol e dribbling, non riesce ad incidere. Ha creato delle aspettative molto elevate, di conseguenza deve stare tranquillo poiché gode della stima e della fiducia del Napoli. Tornerà molto presto a brillare”

Parere su Ndombele e sul possesso riscatto del Napoli? “Non conosco le dinamiche precise poiché non sono inserito all’interno del contesto. Resta un calciatore importante, ha dimostrato di saper giocare a calcio. Non so se il Napoli riscattarà Tanguy a 30 milioni, ma è un giocatore con caratteristiche tecniche rilevanti”. Sarà presto vietato ai tifosi del Napoli e della Roma di assistere alle trasferte delle due squadre: decisione giusta? “Non credo sia giusto, poiché sono penalizzate anche le persone le quali vorrebbero soltanto gustarsi una partita. Il calcio è uno sport che coinvolge tutti, ma arrivare a queste situazione è assurdo. Sarebbe inopportuno, tuttavia, punire determinate persone per errori non commessi è ingiusto, andrebbero segnalati e fermati soltanto alcuni individui”.