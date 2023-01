Chiariello: “La vittoria del Napoli può determinare la stagione”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale: “Mancano 24 ore al big match della giornata. In caso di sconfitta della Juventus, la Juventus esce, con ogni probabilità, dalla lotta scudetto perché andrebbe di nuovo a -10 punti dopo aver tentato una rimonta con 8 vittorie consecutive che hanno risucchiato al Napoli solo 3 punti. Queste 8 vittorie, però, hanno consentito alla Juventus di portarsi dall’8° al 2° posto. Se dopo questo rush, viene ributtata a 10 punti con le partite che sono 20, ritengo che per lea Juventus, le possibilità scudetto non arrivino al 5%. C’è un risultato che può determinare la stagione: la vittoria del Napoli. Un pareggio lascia le cose invariate. Sono anni che il Napoli veste i panni della grande e la Juventus quella della provinciale, addirittura da Mazzarri in poi. La Juventus ha collezionato due settimi posti consecutivi, quando il Napoli si è posizionata seconda e terza, con una propria identità di gioco. Conte, poi, si mise a specchio col Napoli e nacque la Juventus vincente, ma da Sarri in poi, il Napoli è andato a Torino ed ha giocato al San Paolo da grande squadra, una che impone il gioco. La Juventus, contro il Napoli, ha giocato evitando la sfida a campo aperto e giocando da provinciale, nonché chiusa, che pensa soprattutto a non prenderle e ripartire col contropiede: vecchio calcio all’italiana. Questo è tutto molto strano. Va considerata la storia dei due allenatori, Allegri era un giocatore indolente, disdegnava molto la fase passiva ed il recupero palla, era un numero 10, uno dei pupilli di Galeone che è stato uno dei padri del 4-3-3. Spalletti, in Serie A, non ci è arrivato. Era un capellone e capitano dello Spezia. Il fatto divertente è che quello che era un muscolare, un mediano di forza e di corsa, era Spalletti. Quello che era un giocatore tecnico e poco fisico, era Allegri. Gli stili di vita e le origini sono totalmente diverse. Domani, oltre a vedere una squadra maschia e femmina, vedremo due squadre che, nell’ultimo quarto d’ora, si daranno battaglia totale con i loro cambi”.

Factory della Comunicazione