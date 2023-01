Bacino di utenza: Napoli top in Campania, Juve tifo record

La Juventus resta in testa, il Napoli è saldo in quarta posizione. E’ questa la classifica del tifo, che premia sempre i bianconeri come club più seguito della nostra Serie A. Secondo i dati pubblicati da Sponsor Value by StageUp e Ipsos, che ha stilato una classifica dei bacini d’utenza per la stagione 2022-23, la Signora ha un seguito di oltre 8 milioni, precisamente 8.056.000, però con una variazione in negativo del 2% rispetto allo scorso campionato. Nessuno può vantare lo stesso numero di sostenitori dei bianconeri, che doppiano il Milan (4.167.000) e l’Inter (3.919.000), rispettivamente seconda e terza in classifica, e stacca nettamente il Napoli, che è a quota 2.636.000. Il club azzurro però ha registrato un bel +2% come incremento della tifoseria rispetto al 2021-22. Juventus e Napoli hanno storie calcistiche diverse che non possono essere messe a confronto, però il club azzurro negli ultimi anni ha guadagnato appeal anche grazie alla politica di mercato: Osimhen e Kvaratskhelia sono giocatori che fanno innamorare i bambini e spingono le nuove generazioni verso l’azzurro. La Juventus non è solo la squadra più tifata ma anche quella più trasversale, perché i suoi sostenitori sono sparsi in tutta Italia: i bianconeri prevalgono in un terzo delle regioni, dominando soprattutto al sud. Il bianco e il nero sono i colori che sventolano di più non solo in Piemonte e Valle d’Aosta, ma anche in Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia oltre a Molise, Abruzzo, Marche e Umbria. Il Napoli, invece, fa numeri altissimi in Campania, dove è in assoluto la squadra più tifata. Mentre all’estero è il Milan la squadra di Serie A con più tifosi, davanti a Inter e Juventus (fonte Nielsen). Fonte: Gazzetta

