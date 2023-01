Alcuni dati rendono simili Napoli e Juventus

Le apparenze come sempre ingannano. Napoli e Juve sono agli antipodi quanto a filosofie, ma alcuni dati della Serie A 2022-23 le avvicinano, quasi le rendono simili. Il Napoli è la squadra che ha segnato più gol su calcio d’angolo, è successo per nove volte, e seconda è la Juve con cinque. Sia Spalletti sia Allegri curano le palle inattive. Napoli e Juve sono le squadre che hanno realizzato più reti grazie ai cross, 11 il Napoli e 8 la Juve. Spalletti e Allegri sviluppano in modo diverso il gioco sulle fasce e ottengono risultati analoghi. Napoli e Juve sono le squadre che hanno concesso il minor numero di tiri in porta, 47 il Napoli e 51 la Juve (come la Roma). Spalletti è un giochista responsabile, sa come tenere lontani gli avversari dalla porta di Meret. La Juventus ama i secondi tempi, il 69 per cento dei suoi gol, 18 su 26, li ha concentrati nelle riprese, con una predilezione per i minuti di recupero, sono stati quattro i gol bianconeri oltre il novantesimo. Nessuno quanto il Napoli ha però trovato la rete nel quarto d’ora conclusivo, 11 sui 39 totali, quasi un terzo. Domani sera al Maradona massima attenzione allo scorcio finale. Nelle differenze “ideologiche”, Napoli e Juve condividono la capacità di stare sul pezzo fino all’ultimo secondo utile. Fonte: Gasport

Factory della Comunicazione