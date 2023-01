Albanese: “Osimhen e Kvara il top, ma il valore in più degli azzurri è in un’altra zona”

Giovanni Albanese, giornalista, ha parlato di Osimhen e di Napoli-Juve ai microfoni di Radio CRC.

Ecco le sue dichiarazioni:

Allegri ha voluto spostare l’attenzione sul Napoli con quella conferenza stampa anche perchè sa benissimo quanto sarà carico il Napoli davanti al suo pubblico. La Juve ha incontrato non poche difficoltà nelle gare decisive, ma domani non sarà una gara decisiva perchè pur vincendo non aprirebbe una lotta scudetto, ma darebbe credito ai risultati precedenti. “La Juve pensa in maniera positiva per il prosieguo della stagione ed è stata fortunata in questo periodo, ma contro il Napoli ci sarà l’esame di maturità.ha voluto spostare l’attenzione sul Napoli con quella conferenza stampa anche perchè sa benissimo quanto sarà carico il Napoli davanti al suo pubblico. La Juve ha incontrato non poche difficoltà nelle gare decisive, ma domani non sarà una gara decisiva perchè pur vincendo non aprirebbe una lotta scudetto, ma darebbe credito ai risultati precedenti.

La difesa a tre ha risolto un pò i problemi della Juve perchè alcauni calciatori sono stati rivitalizzati. Chiesa è uno dei candidati per la maglia da titolare e Allegri ha fatto un pò di pretattica, mi sembra assurdo che non abbia provato delle soluzioni di gioco in allenamento. Le probabili formazioni venute fuori negli ultimi giorni non credo siano totalmente esatte e oltre a Chiesa, c’è da capire se Di Maria sarà titolare o un’arma da giocare a gara in corso.

Le certezze sono quelle di Milik che ci tiene tanto a questa gara e il rientro di Bremer e poi mi aspetto almeno un paio di sorprese. Osimhen credo sia l’uomo in più del Napoli, ma non è l’unico. Kvaratskhelia ad esempio è un giocatore importantissimo, ma credo che il valore in più del Napoli è nel centrocampo ed è in quella zona che fa la differenza. Questo Allegri lo sa e certamente metterà i suoi uomini migliori.

Giuntoli nuovo ds della Juve? Gira tanto il suo nome, ma perchè negli ultimi anni ha fatto un grandissimo lavoro a Napoli. Al momento è difficile capire cosa accadrà il prossimo anno”.