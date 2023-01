Ultime Napoli – Le condizioni fisiche di Kim rendono felice Spalletti

Non manca molto alla sfida contro la Juventus, partita come sempre molto sentita in città, mister Spalletti ha ancora tempo per capire a che punto è la condizione della squadra. L’uscita nell’intervallo nella sfida contro la Samp di Kim Minjae, era solo a scopo precauzionale ed anche la giornata di ieri hanno tranquillizzato il mister di Certaldo. Per il resto il dubbio della vigilia è il ballottaggio sulla linea mediana Elmas-Zielinski, con il polacco in leggero vantaggio sul macedone. Sul lato sinistro della difesa Mario Rui dovrebbe spuntarla, come riporta il CdS, su Olivera. Infine in attacco spazio a Politano, Osimhen e Kvaratskelia, dove il georgiano si augura di sbloccarsi in una notte tanto attesa dai tifosi azzurri.

Factory della Comunicazione

La Redazione