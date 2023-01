Ultime Juventus – Allegri ha scelto il “guardiano” di Osimhen

In una sfida dove si affrontano il miglior attacco (Napoli), contro la miglior difesa (Juventus), ovviamente la strategia è molto semplice. Gli azzurri faranno la partita e i bianconeri cureranno la fase difensiva e poi giocare di rimessa. Appunto fermare l’attacco dei partenopei è una delle missioni di Allegri e soprattutto Osimhen. Il nigeriano manca un gol contro le tre squadre del Nord e venerdì si cercherà di sfatare questo ennesimo tabù. Sull’ex Lille, come riporta il Corriere dello Sport, sarà marcato da Bremer. L’ex Torino ha recuperato dall’affaticamento muscolare e in passato lo ha più volte affrontato. Non sempre è andata bene, anzi in due circostanze, lo ha beffato, uno in velocità e l’altra di testa lo scorso campionato. La Juventus in estate ha “bruciato” la concorrenza dell’Inter e con il tempo il brasiliano ha preso le sembianze del leader, anche perchè attualmente mancano gli infortunati Bonucci e Cuadrado. La miglior difesa del campionato contro il re dei bomber, non male come test però Bremer è pronto.

Factory della Comunicazione

La Redazione