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Ufficiale – Gli arbitri della 20^ di serie B: Camplone per il Benevento

By Gabriella Calabrese
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Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 20ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma sabato 14 gennaio.

 

Factory della Comunicazione

BARI – PARMA      h. 14.00

BARONI

PERROTTI – PAGNOTTA

IV:      CAVALIERE

VAR: MANGANIELLO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

AVAR:      BRESMES (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

 

CAGLIARI – COMO      h. 14.00

MERAVIGLIA

FONTEMURATO – D’ASCANIO

IV:      CREZZINI

VAR:     DI MARTINO

AVAR:       GARIGLIO

 

PERUGIA – PALERMO    h. 14.00

MARCENARO

AFFATATO – SEVERINO

IV:       PANETTELLA

VAR:      NASCA

AVAR:       RUTELLA

 

PISA – CITTADELLA    h. 14.00

GUALTIERI M.

LO CICERO – LOMBARDI

IV:     CASTELLONE

VAR:     ABBATTISTA

AVAR:     MUTO

 

REGGINA – SPAL      h. 14.00

PERENZONI

DI VUOLO – TRASCIATTI

IV:      GIGLIOTTI

VAR: SERRA (ON-SITE STADIO “ORESTE GRANILLO”)

AVAR:   SCARPA M. (ON-SITE STADIO “ORESTE GRANILLO”)

 

FROSINONE – MODENA      h. 16.15

VALERI

ROCCA – SECHI

IV:     VIRGILIO

VAR:     MARINELLI (ON-SITE STADIO “BENITO STIRPE”)

AVAR: MACADDINO (ON-SITE STADIO “BENITO STIRPE”)

 

SUDTIROL – BRESCIA    Domenica 15/01 h. 14.00

ZUFFERLI

LAUDATO – FONTANI

IV:     GEMELLI

VAR:     PEZZUTO (ON-SITE STADIO “DRUSO”)

AVAR:     SCHIRRU (ON-SITE STADIO “DRUSO”)

 

COSENZA – BENEVENTO    Domenica 15/01 h. 16.15

CAMPLONE

COLAROSSI – RASPOLLINI

IV:     PETRELLA

VAR:      MARINI

AVAR:       MASTRODONATO

 

TERNANA – ASCOLI    h. 16.15

IRRATI

VECCHI – MASSARA

IV:       SCARPA E.

VAR:      BANTI

AVAR:      LONGO S.

 

GENOA – VENEZIA     Lunedì 16/01 h. 18.45

MIELE G.

CARBONE – GIALLATINI

IV:     MAGGIO

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:      PAGANESSI

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