Ufficiale – Gli arbitri della 20^ di serie B: Camplone per il Benevento

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 20ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma sabato 14 gennaio.
BARI – PARMA h. 14.00
BARONI
PERROTTI – PAGNOTTA
IV: CAVALIERE
VAR: MANGANIELLO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
AVAR: BRESMES (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
CAGLIARI – COMO h. 14.00
MERAVIGLIA
FONTEMURATO – D’ASCANIO
IV: CREZZINI
VAR: DI MARTINO
AVAR: GARIGLIO
PERUGIA – PALERMO h. 14.00
MARCENARO
AFFATATO – SEVERINO
IV: PANETTELLA
VAR: NASCA
AVAR: RUTELLA
PISA – CITTADELLA h. 14.00
GUALTIERI M.
LO CICERO – LOMBARDI
IV: CASTELLONE
VAR: ABBATTISTA
AVAR: MUTO
REGGINA – SPAL h. 14.00
PERENZONI
DI VUOLO – TRASCIATTI
IV: GIGLIOTTI
VAR: SERRA (ON-SITE STADIO “ORESTE GRANILLO”)
AVAR: SCARPA M. (ON-SITE STADIO “ORESTE GRANILLO”)
FROSINONE – MODENA h. 16.15
VALERI
ROCCA – SECHI
IV: VIRGILIO
VAR: MARINELLI (ON-SITE STADIO “BENITO STIRPE”)
AVAR: MACADDINO (ON-SITE STADIO “BENITO STIRPE”)
SUDTIROL – BRESCIA Domenica 15/01 h. 14.00
ZUFFERLI
LAUDATO – FONTANI
IV: GEMELLI
VAR: PEZZUTO (ON-SITE STADIO “DRUSO”)
AVAR: SCHIRRU (ON-SITE STADIO “DRUSO”)
COSENZA – BENEVENTO Domenica 15/01 h. 16.15
CAMPLONE
COLAROSSI – RASPOLLINI
IV: PETRELLA
VAR: MARINI
AVAR: MASTRODONATO
TERNANA – ASCOLI h. 16.15
IRRATI
VECCHI – MASSARA
IV: SCARPA E.
VAR: BANTI
AVAR: LONGO S.
GENOA – VENEZIA Lunedì 16/01 h. 18.45
MIELE G.
CARBONE – GIALLATINI
IV: MAGGIO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGANESSI