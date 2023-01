UFFICIALE – Alva Selerud neo acquisto dell’A.s. Roma

L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Alva Selerud. La calciatrice ha firmato un contratto che la legherà al Club fino al 30 giugno 2025.

Alva Selerud è una giocatrice che può giocare a tutta fascia, ricoprendo diversi ruoli.

“Sono estremamente orgogliosa e grata di aver firmato con l’AS Roma”, ha dichiarato la calciatrice svedese.

“Già dal primo incontro con il Club ho avuto l’impressione di essere davvero la benvenuta e che credessero in me. La Roma mi consentirà di crescere e di migliorare come calciatrice. Qui potrò confrontarmi in campo nazionale e contro le migliori squadre europee per lottare per dei titoli. Questo per me è un sogno”.

Fonte: asroma.com