Il Padova, che è la delusione di inizio stagione in serie C, cercherà di allestire una rosa per recuperare punti e posizioni in classifica. Nel frattempo pensa anche alla cessione di alcuni calciatori. Tra questi c’è Alfredo Bifulco, ex Napoli Primavera, che secondo Tmw è ad un passo dal Taranto dove ritroverebbe tra gli altri due ex azzurri Antonio Romano e Valerio Labriola.

