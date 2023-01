SERIE B FEMMINILE – Pardgroup nuovo main sponsor del Brescia Cf

Il Brescia Calcio Femminile è orgoglioso di annunciare che il gruppo internazionale Pardgroup è il nuovo Main Sponsor della Società. Il logo di Pardgroup è stato inserito sulla maglia della prima squadra già in occasione della partita contro la Juventus di Coppa Italia. «Con Pardgroup abbiamo immediatamente condiviso i valori che sono alla base del mio progetto per il Brescia Calcio Femminile – le parole di Clara Gorno, presidente del BCF -. Opportunità, freschezza, novità, ma anche crescita attraverso lo sviluppo delle qualità individuali e implementazione delle diversità. Sono davvero molto felice che Pardgroup, azienda attiva in tutto il mondo, abbia scelto il Brescia Calcio Femminile per veicolare il proprio brand. Sono certa che sarà una partnership vincente, duratura e proficua per entrambe le parti».

Factory della Comunicazione

Si ringrazia anche Fly Comunication Srl per la preziosa attività di mediazione.

Fonte: Ufficio stampa Brescia Fc

