Se l’Inter è “scarica”, la colpa è del Napoli

Non è stata di sicuro una gran vittoria quella dell’ Inter contro il Parma in Coppa Italia e, se la prestazione non è di quelle da ricordare, la colpa è del Napoli che ha “scaricato” gli uomini di Inzaghi. Lo afferma Il Corriere della Sera. Troppa fatica per i nerazzurri che hanno speso troppe energie con i partenopei.

Factory della Comunicazione

“Al di là dello scampato pericolo e delle tante energie nervose e fisiche spese, i nerazzurri confermano di essere fin troppo scarichi dopo la vittoria di una settimana fa con il Napoli, come uno scalatore già fuori classifica al Giro d’Italia che trionfa nel tappone più atteso e non ha più le energie giuste per il resto. Non a caso l’Inter non sembra nemmeno particolarmente scossa dai due punti gettati al vento a Monza e ripresenta fin da subito una versione di sé troppo lenta di pensiero e di esecuzione per infastidire Buffon, 45 anni fra 17 giorni, alla sua cinquantesima partita a San Siro”.