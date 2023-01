Scontri A1: nessun divieto per Napoli-Juve, ma controlli rafforzati

Nessun divieto di trasferta per Napoli-Juventus, anche perché la vendita dei tagliandi si sta avviando alla conclusione, ma sarà necessario rafforzare i controlli delle forze dell’ordine con servizi di filtraggio dei tifosi ospiti in partenza, servizio di accompagnamento in sicurezza, impiego di un’adeguata quota di steward in trasferta e delle forze di polizia nelle attività di pre filtraggio e filtraggio. Questa la decisione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive riunitosi nella giornata di mercoledì. Le stesse misure saranno adottate per Juventus-Atalanta, con la vendita dei biglietti ai soli tifosi ospiti residenti a Bergamo che hanno aderito ai programmi di fidelizzazione della società. Nonostante la riunione di oggi abbia messo in evidenza come gli scontri negli stadi si sono ridotti notevolmente negli ultimi 4 anni, il nodo problematico sono proprio le autostrade, dove si verificano gli incroci tra tifoserie rivali e frange violente: si dovranno evitare incroci pericolosi e per questo servirà un maggior coordinamento sulla definizione dei calendari in accordo con l’Osservatorio.

Factory della Comunicazione

Fonte: Sky Sport