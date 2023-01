Salernitana pazza di Ochoa, ma poteva andare al Napoli

Due partite e almeno 15 parate decisive sono bastate al messicano Ochoa per entrare nel cuore dei tifosi della Salernitana e confermare la sua incredibile abilità tra i pali. “È molto felice per l’inizio di questa avventura a Salerno, vuole continuare così e godersi la Serie A. Gli è sempre piaciuta l’Italia, quindi ne approfitterà“, rivela il suo agente Jorge Berlanga, svelando come già in passato stesse per concretizzarsi il suo arrivo nel nostro campionato: “Sì, c’era già stata la possibilità di venire a giocare qui, tanti club si erano mossi per lui“. La squadra? Il Napoli di Ancelotti, che aveva provato a portare Ochoa in Campania con qualche anno di anticipo: “C’era anche stato un accordo verbale con il club di Aurelio De Laurentiis, ma alla fine lo Standard Liegi fece un passo indietro e l’affare non si concretizzò con gli azzurri. Ci era dispiaciuto non arrivare in Italia“.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino