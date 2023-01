Retroscena Insigne al “day Mls”: «Ho rifiutato offerte in Italia per il Napoli»

È tornato da qualche giorno in Canada dopo le vacanze di Natale a Napoli e Lorenzo Insigne è diventato immediatamente protagonista. L’ex capitano del Napoli è tornato anche a parlare della sua esperienza oltre oceano: «Non è stato facile, resta la mia prima volta lontano da casa. Ma mi piace stare a Toronto, non è facile ma mi sto divertendo. E ora voglio vincere qualche trofeo».Anche un retroscena di mercato per l’ex capitano: «Avevo delle proposte in Italia l’anno scorso. Ma l’ho sempre detto: sono napoletano e tifoso del Napoli, in Italia giocherei sempre e solo con quella maglia» ha ricordato Insigne al media day Mls. «All’estero anche c’erano offerte, ma i progetti presentati non mi convincevano. Quello del Toronto sì, vogliamo fare cose importanti in questi quattro anni». Fonte: Il Mattino

