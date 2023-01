Raspadori, 081, toglierebbe qualcosa ai suoi compagni di squadra…

Conciliare calcio e studio, il segreto di Jack: «A scuola me la cavavo, sono cresciuto con dei valori familiari per cui devi fare il 100% per portare a termine ciò che fai. Ho preso la scuola come qualcosa in più anche se preferivo giocare a calcio. Il calcio non toglie alla scuola e viceversa. Mi è capitato di fare una partita e avere un esame il giorno dopo. Ho sempre pensato che scuola e università potessero andare di pari passo con lo sport. Sono ambiti che non tolgono l’un l’altro o niente, ti danno la possibilità di tenere la mente aperta e imparare tante cose. Io faccio scienze motorie, una facoltà legata all’ambiente sportivo quindi è un aspetto in più che ti porta ad avere conoscenze che ti possono servire nel pratico. Se riesci a capire perché vai ad allenare una certa caratteristica può essere un valore aggiunto»