Napoli, chi è El Khannouss: ha stregato Giuntoli. Il Genk ha già fissato il prezzo

Ha un nome complicato: Bilal El Khannouss. Ma la sua qualità in campo non è così difficile da riconoscere: il talentino classe 2004 del Genk – belga di nascita ma marocchino di origini, era al Mondiale con la nazionale di Hakimi – ha già visto dalle sue parti i migliori osservatori europei in caccia di nuovi fenomeni. E tutti sono pronti a scommettere su di lui. Secondo HLN Sports in Belgio, tra i club che lo seguono con interesse ci sarebbe anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Factory della Comunicazione

Giuntoli lo conosce, in Belgio ne parlano come di un futuro campione. Soprattutto vista la provenienza: il Genk ha sfornato tanti talenti negli ultimi anni, da De Bruyne a quel Koulibaly che proprio il Napoli seppe scovare nella loro accademia dieci anni fa. Il club belga non vuole ovviamente venderlo – vale già 5 milioni di euro – ma in estate potrebbe scatenarsi una vera e propria asta per lui, con squadre spagnole e inglesi che lo stanno già seguendo da diversi mesi.

Fonte: Mattino.it