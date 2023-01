Nando Orsi: “Due risultati utili al Napoli, per la Juve solo la vittoria”

L’allenatore Nando Orsi è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni: «C’è grande attesa per Napoli-Juventus anche a Torino. Un pareggio lascerebbe la situazione immutata; la vittoria, per la Juve significherebbe poter cominciare a pensare a qualcosa di diverso. Se vincesse il Napoli, inoltre, metterebbe fuori causa la Juve. Il Napoli deve ricominciare ad essere quella squadra che ci ha fatto impazzire e sognare. Kvara deve ancora ritrovare la condizione, deve ritrovare gli spunti; per il resto a Genova mi è sembrata una squadra autoritaria. La Juventus? Una squadra che vince 8 partite senza subire gol, non gioca male al calcio. Ha un modo di giocare molto utilitaristico. Quindi mi aspetto una partita non bella».

