“Manchester news” – L’United prepara la maxi offerta per giugno. Victor meglio di Kane anagraficamente

Le prestazioni del Napoli e i suoi gol non passano inosservati a mezza Europa, soprattutto se gli scout internazionali ti seguono già da un po’. Victor Osimhen sugli scudi, il bomber di Luciano Spalletti – che attualmente è anche capocannoniere della Serie A – convince sempre di più i suoi pretendendi, su tutti il Manchester United che gioca ma pensa anche a quello che succederà la prossima estate con ten Hag che sogna una rivoluzione. In questa sessione di mercato invernale sarà firmato con ogni probabilità l’olandese del Burnley Wout Weghorst, ma per la prossima stagione i Red Devils vogliono fare le cose perbene in attacco: la lista di mercato porta a due nomi, quello di Victor Osimhen – appunto – e quello di Harry Kane. Il nigeriano, per età e anche potenzialità, è sicuramente il preferito dell’allenatore olandese che, secondo quanto riportato da Manchester Evening News, ripartirebbe proprio da Osimhen per costruire la squadra di domani. Il prezzo chiesto da Aurelio De Laurentiis non sarà un problema: i Red Devils sembrano infatti pronti a firmare un assegno con tripla cifra per arrivare all’azzurro. Fonte: mattino.it