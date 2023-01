Lobotka, dall’epicentro spallettiano al quasi rinnovo con il Napoli

Mancano più di 48 ore dalla sfida contro la Juventus e Luciano Spalletti è concentrato, come i suoi ragazzi verso la sfida del “Maradona”. Il Napoli è certo del titolo di Campione d’inverno, ma vuole regalare una notte magica ai suoi tifosi. Per questo che si punterà su elementi certi della rosa. Su tutti c’è Stanislav Lobotka che contro la Sampdoria ha giocato una partita ai suoi livelli. Prima era apparso poco brillante, ma ci sta nell’arco della stagione un calo, però lo slovacco fa parte dell’epicentro spallettiano. E’ da lui che si inizia con il recupero palla, senza dimenticare la fase difensiva e ultimamente anche il tiro dal limite come nella sfida in terra ligure. Sul fronte rinnovo, manca poco per l’annuncio, l’accordo tra le parti è stato trovato fino al 2027 con opzione per il 2028 e ingaggio che con i bonus arriva a 3 milioni. Insomma elemento fondamentale in campo e il club ha deciso di premiarlo. Si aspetta sempre il twitter presidenziale per l’atteso annuncio.

Factory della Comunicazione

La Redazione