L’ex Filardi: “Napoli-Juve? La spinta del pubblico può essere decisiva”

Massimo Filardi, ex azzurro, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotta da Dario Sarnataro: «Napoli-Juventus? Mi aspetto una grande gara da parte del Napoli, contro una Juve che sicuramente farà le barricate. Ha optato per il catenaccio sin qui, figuriamoci se non lo farà al “Maradona”, magari metterà proprio il pullman dinanzi alla porta. Il Napoli dovrà essere invece coraggioso, non deve snaturarsi o fare calcoli ma fare la partita, in modo anche spregiudicato. Se è primo è proprio perché non ha mai speculato sul risultato, anche in Champions, dove ha sempre cercato il secondo gol e non difendendo il primo. Si ripeterà il canovaccio della gara con l’Inter? Probabile, ma il Napoli aveva problemi di condizione che venerdì presumibilmente non avrà, visto che gradualmente sta smaltendo i carichi di lavoro. Tra Napoli e Juve ha più da perdere la Vecchia Signora, visto che deve provare a vincere se vuole accorciare. Gli azzurri hanno tutto da guadagnare, hanno la possibilità concreta di far fuori una diretta concorrente. La spinta del pubblico può essere decisiva: quando si entra in campo con 60mila tifosi che sono dalla tua parte hai voglia di spaccare il mondo, le forze si moltiplicano»

