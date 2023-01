L’ex Ciro Caruso: “Venerdì il Napoli può escludere la Juventus dalla lotta per lo scudetto”

Ciro Caruso, ex difensore azzurro, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotta da Dario Sarnataro: «La sfida di venerdì è molto importante, il Napoli può escludere la Juventus dalla lotta per lo scudetto. I bianconeri hanno più da perdere e le pressioni sono su di loro, perché chi rincorre ha sempre più ansie. Le pressioni sugli azzurri? Bisogna saperle gestire, ma già in questi giorni e nell’avvicinamento alla partita. Tocca a Spalletti alleggerire la tensione dei propri giocatori, nel quotidiano. Bisogna vivere la gara tra le mura dello spogliatoio, senza distrazioni: l’intelligenza dei calciatori deve essere quella di lavorare bene e con serenità a Castelvolturno, tornare a casa senza leggere social, giornali e senza vedere la tv. Occorre estraniarsi e vivere nel gruppo questa vigilia. Il “Maradona” sold out? Un grande vantaggio, perché il sostegno dei tifosi ti fa andare oltre le qualità e la condizione fisica, riesci naturalmente a superare ogni ostacolo. Il recupero di Kim? Fondamentale, è un difensore troppo importante per il Napoli per lo spessore e per la guida della retroguardia».

