Laudisa: “Ounahi operazione intelligente. Su Sirigu e Demme”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista esperto di mercato: “Ounahi-Napoli? E’ il nome caldo di Giuntoli, oltre che una potenziale operazione di grande intelligenza. L’Angers ha bisogno di vendere, quindi il Napoli sta provando a chiudere l’operazione entro il 31 gennaio e lasciare il calciatore lì in prestito sino al termine della stagione. Anche perché l’Angers ha bisogno di salvarsi. La concorrenza è nutrita e pericolosa, ma il Napoli si è mosso per tempo e questo fa essere fiduciosi. Attendiamo notizie da un momento all’altro. Sirigu? Ranieri lo sta tempestando di telefonate, lo vuole al Cagliari come garante della riscossa. Per il ragazzo sarebbe un ritorno a casa dopo una carriera in giro per l’Europa. Contini potrebbe tornare al Napoli, ma è richiesto alla Reggina per fare il titolare. Gli azzurri stanno parlando col Bari per Caprile, oltre che per Cheddira. Sono tutte trame che potrebbero intrecciarsi. Demme? Il Napoli tiene alto il prezzo e i costi non sono in linea con le richieste che ha avuto in Serie A. Il giocatore vuole giocare, si attende qualcosa dall’estero“.

