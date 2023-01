Gazz. dello Sport – Allegri per Napoli dovrà fare a meno di 5 titolari

Il Napoli è ormai alle porte e la Juventus prosegue la preparazione in vista della sfida di venerdì al “Maradona”. Ieri per la prima volta si è allenato, anche se parzialmente in gruppo, Paul Pogba, mentre oggi sarà la volta di Vlahovic. Molto difficile, come riporta la Gazzetta dello Sport, che possano giocare il match contro gli azzurri. Una tra Atalanta o Monza per rivederli probabilmente in campo. Ancora allenamento a parte Cuadrado, Bonucci e De Sciglio, ancora non arruolati in questo inizio 2023. Chi invece ci sarà è invece Bremer, visto che contro l’Udinese ha riposato per affaticamento muscolare e si occuperà di Osimhen. Ancora problemi di infermeria, ma per il futuro immediato le notizie sembrano confortare Allegri.

