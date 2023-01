Gattuso: “Ho per lui un rispetto enorme, ma non sento Ancelotti da un anno”

Gennaro Gattuso torna a parlare di Carlo Ancelotti, prima suo storico allenatore al Milan e poi suo predecessore sulla panchina azzurra nel 2020. «Era lui l’allenatore a Napoli prima del mio arrivo, i giornali in quei mesi parlavano molto dello stato di forma della squadra, che sembrava non essere al massimo con Ancelotti» ricorda Ringhio in una intervista a Diario As. «In quei due anni alcune cose non hanno funzionato, non sono state fatte bene. Ma da parte mia resta il rispetto per Carlo. Ci ho parlato un anno fa e sa bene che per me è fenomenale sia come persona che come allenatore. È il migliore al mondo». «Ci siamo sentiti un anno fa l’ultima volta. Il rispetto per lui è enorme. Quando giocavo ragionavo già da allenatore: se vedevo un allenatore darmi tutto come Ancelotti allora do tutto per lui. Quando c’era qualcosa che non mi piaceva nello spogliatoio, allora già parlavo per il bene della squadra, non per il mio. Il rapporto tra me e Ancelotti era così. Ora non più», ha raccontato Gattuso.

Factory della Comunicazione

mattino.it