ESCLUSIVA – A. Paolino (dir. Radio Bianconera): “Domani sera al Maradona sarà il Napoli che deve dimostrare più della Juve”

Il campionato di serie A, mai come quest’anno c’è incertezza, anche se il Napoli al momento è primo in maniera meritata. Domani sera la sfida contro la Juventus al “Maradona” e ilnapolionline.com ha intervistato il direttore di Radio Bianconera Antonio Paolino.

A tuo avviso qual è stata la scintilla che è scattata in casa Juventus per arrivare alle 8 vittorie di fila e senza subire reti? “Bella domanda, perché credo che sia giusto parlare di scintilla in casa Juventus. Indubbiamente aver curato al meglio la fase difensiva, visto che la porta è inviolata da 8 gare. In alcune gare la squadra è stata anche fortunata negli episodi, ma l’aver recuperato alcuni elementi è stato importante per decidere le partite. Tutto questo non ha ancora risolto del tutto i problemi che ci sono, però la classifica ora è migliorata e si cercherà di restare lì

fino alla fine”.

In vista della sfida del “Maradona” quali dei calciatori in infermeria potranno giocare contro il Napoli?

“Ad oggi l’unico che potrà essere sicuro di scendere in campo dal primo minuto è Bremer, visto che contro

l’Udinese è stato lasciato a riposo per affaticamento muscolare. Per il resto sarà difficile che

recuperino gli altri, compreso Cuadrado che ancora non è al 100%. Attenti a non considerare Chiesa e Di Maria non

ancora pronti”.

In passato si è parlato di Kvaratskelia in orbita Juventus. E’ vera come voce, oppure no?

“Te lo posso confermare che il georgiano fu una richiesta di Sarri a Paratici. Questa voce l’abbiamo scoperta poi negli

anni successivi anche se alla fine si è optato per Kulusevski. Io credo che nel calcio i giocatori debbano stare in contesti che funzionano. Kvara nel Napoli ad oggi è in una squadra dove le cose stanno andando bene. Lo svedese (Kulusevski) era arrivato nel momento più difficile del club bianconero, perché ora al Tottenham sta dimostrando tutto il suo valore”.

