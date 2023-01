Disservizi DAZN del 4 gennaio: ci sarà il rimborso

«Dazn ha assunto la responsabilità del disservizio, ristorerà gli utenti secondo quando previsto anche dalla delibera Agcom. L’incontro è stato utile e prezioso anche per rafforzare la collaborazione istituzionale con tutti questi soggetti». Lo ha detto Giacomo Lasorella, presidente Agcom, uscendo dall’incontro al MIMIT dove si è discusso dei disservizi di Dazn. Il vertice voluto dal ministro Urso dopo le problematiche riscontrate in occasione del match Inter- Napoli del 4 gennaio scorso è iniziato alle 14.30 (ieri ndr). Al tavolo presenti anche il ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi, il presidente della Serie A Lorenzo Casini, l’ad della A Luigi De Siervo e una delegazione di Dazn rappresentata dal Ceo per l’Italia Stefano Azzi, dal Cto Sandeep Tiku e dall’ad di Dazn Group Shay Segev.

Factory della Comunicazione

Mattino.it