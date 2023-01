De Paola: “Il campionato sarà deciso da Napoli-Juve, gli azzurri non devono snaturarsi”

Paolo De Paola, giornalista, è intervenuto a Radio Punto Nuovo, e ha parlato del big match tra Napoli e Juve:

“La Juventus è stata quasi fortunata nel raggiungere queste otto vittorie di file, il corto muso di Allegri si realizza anche in partite davvero oscene. La Cremonese aveva colpito due pali prima che i bianconeri raccattassero quella vittoria nei minuti finali… Mai ho visto una vittoria così ingiusta. Però alla fine ha ragione Allegri, che è anti-estetico e uno devoto all’efficacia del risultato.

Detto questo, lui non può pretendere di restare sulla panchina della Juventus se si qualifica semplicemente in Champions… Se vuole restare in sella deve vincere o il campionato o l’Europa League, altrimenti la filosofia del risultato a cosa serve. Il Napoli? Contro la Juventus non deve snaturarsi e fare il suo gioco. Se si allena all’ordinarietà, rischia in maniera seria. Spalletti ha creato una squadra formidabile nella sua unicità e deve preservarla. E poi, ha un discreto bottino da gestire di qui alla fine della stagione.

Il risultato del campionato sarà deciso da Napoli-Juventus. La frenesia però può diventare il nemico principale degli azzurri, devono stare attenti. Il calo di Kvaratskhelia? Non sono preoccupato. Non ha trovato dei compagni vicini ad aiutarlo in questa ripartenza, spesso è stato lasciato solo sulla fascia. Il duello Allegri-Spalletti? Mi sembra più esagitato Allegri che Spalletti (ride ndr).

Luciano sta facendo quello che è in grado di fare al meglio, è tra i migliori in Europa. Ha bisogno del sostegno assoluto alle spalle, cosa ora ha al Napoli e che non ha avuto all’Inter e alla Roma. Il Napoli è molto compatto attorno al proprio allenatore e questa è la vera forza di quest’anno. Bremer contro Osimhen? E’ un difensore scomodo per qualsiasi attaccante, ricordiamoci gli scontri tra Napoli e Torino dello scorso anno”.