COPPA ITALIA – Milan-Torino 0-1 (dts): con cuore i granata vanno ai quarti

Milan e Torino danno vita a una partita molto bloccata e caratterizzata da grande fisicità e agonismo, ma le emozioni latitano e nel primo tempo solo l’occasione di Lukic spaventa i rossoneri. Nella ripresa il Torino inizia progressivamente ad acquistare fiducia e riesce anche a trovare spazi interessanti contro un Milan sulle gambe. L’espulsione di Djidji rimescola le carte di Juric, costretto a giocarsela in difesa, ma nonostante l’innesto dei titolare il Milan non riesce a impensierire Milinkovic-Savic. Alla fine le squadre vanno ai supplementari. Nonostante l’inferiorità numerica il Torino non disdegna sortite offensive e riesce a mettere in difficoltà il Milan grazie alla freschezza di Seck e la fisicità di Adopo. Il Milan si sbilancia per cercare il vantaggio, ma il Torino trova incredibilmente il gol del vantaggio con la transizione di Bayeye, che pesca Adopo a centro area pronto per il tap-in vincente. Il Torino con grande qualità e anche qualità nonostante l’inferiorità numerica, elimina il Milan e va ai quarti.

Milan (3-5-1-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia (77′ Hernandez), Tomori; Saelemaekers (67′ Leao), Vrackx (83′ Bennacer), Tonali, Pobega (77′ Giroud), Dest (110′ Calabria); Diaz (67′ Messias); De Ketelaere.

A disposizione

Adli, Mirante, Giroud, Calabria, Lazetic, Bakayoko, Nava, Bennacer, Leao, Hernandez, Messias.

Allenatore: Pioli

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo (111′ Bayeye), Lukic, Ricci (91′ pts Adopo), Rodriguez (81′ Linetty); Miranchuk (91′ st Seck), Vlasic (81′ Vojvoda); Sanabria (71′ Zima).

A disposizione

Berisha, Bayeye, Zima, Seck, Adopo, Linetty, Gemello, Karamoh, Vojvoda, Garbett, Radonjic, Gineitis.

Allenatore: Juric

Arbitro: Rapuano

NOTE: Ammoniti: Djidji, Milinkovic-Savic (T) Espulsi: Djidji (T). Recupero: 5′ (st), 2′ (sts).