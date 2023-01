C’eravamo tanto amati: Ancelotti/Gattuso di fronte in Supercoppa

Se c’è una cosa in cui tutti, compreso il vecchio amico (in tutti i sensi) Gennaro Gattuso sono d’accordo, è che nel 2022 il miglior allenatore del pianeta è stato Carlo Ancelotti. Insaziabile l’allenatore di Reggiolo, che da stasera mette nel mirino il suo possibile 24º titolo. La Supercoppa di Spagna. Per il quarto anno di fila, la competizione si disputa con i l formato delle Final Four. Primo ostacolo per i campioni di Spagna, il Valencia di Ringhio Gattuso, che si presenta come secondo classificato nell’ultima Coppa del Re. E interrogato sul vecchio pupillo, Ancelotti si dimostra piuttosto schietto. «Abbiamo condiviso momenti molto belli. Insieme abbiamo vinto due Champions. La relazione, però, non è stata sempre buona, abbiamo avuto dei problemi personali, ma preferisco non parlarne». Qualche ora dopo, Gattuso, interrogato sull’uscita dell’esperto collega, ha gettato un po’ di acqua sul fuoco. «Nulla di personale, in realtà, ma non ho molto da aggiungere. Insieme abbiamo vinto tanto, stiamo parlando di uno dei migliori allenatori del mondo, il migliore del 2022. Sia dal punto di vista umano, che da quello calcistico, ho il massimo rispetto per lui».

Factory della Comunicazione