Battistini, ag. Caprile: “Elio al Napoli? Sicuramente è attenzionato da molti club”

Graziano Battistini, agente tra gli altri di Caprile, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete.

“La sfida Szczesny-Meret? Quando si parla di questa partita è un po’ una sfida sotto tutti i punti di vista. Si sta parlando di un profilo affermato come Szczesny che è un gran portiere. Dall’altra parte c’è Meret che dopo anni di difficoltà sta facendo un buon campionato. Potrebbero essere definiti simili dal modo di stare in porta, potrebbe essere che si richiamano uno con l’altro in questa direzione. Parlare di Szczesny come un portiere normale è fuori luogo. Essere paragonati a lui vuol dire essere arrivati su livelli importanti. Sfida scudetto tra Napoli e Juventus? Io credo che il campionato sia ancora lungo, quindi indipendentemente dal risultato di questa partita che sarà importante per dare spinte psicologiche, penso sia troppo presto per dire che se uno vince sia in discesa e viceversa. Se Sirigu ha contribuito alla crescita di Meret? Sono delle dinamiche che avvengono quotidianamente sulle quali si possono fare solo delle supposizioni, ma ci può stare che potrebbe aver aiutato il ragazzo a crescere ulteriormente. Questo periodo potrebbe averlo aiutato a stare tranquillo, sereno e carico. Caprile? Elia in questo momento sta facendo molto bene, è molto concentrato sul progetto Bari. Poi alla fine della stagione si tireranno le somme su quello che sarà successo e su quello che si potrà fare. Il futuro di Caprile è la prossima partita contro il Parma. C’è tanto da fare, io leggo tante cose sul mercato che sono aria fritta. Il mercato di Caprile non è questo. Caprile al Napoli come vice Meret? È sicuramente attenzionato da club importanti dato che sta facendo molto bene ed è giovane. Ha incuriosito anche i club a livello europeo. Ma da lì a dire che andrà da qualche parte mi sembra mettere il carro davanti ai buoi. Caprile è del Bari, gioca per il Bari e farà di tutto per provare a far arrivare il Bari più in alto possibile. Poi se ci sarà l’interessamento del Napoli che è un club importante, ovviamente non si può che essere contenti, ma tutto deve avvenire nelle modalità giuste e nei tempi giusti e nel rispetto. Lui adesso gioca a Bari ed è come se fosse un calciatore del Real Madrid. Volevo chiarire questa cosa”.