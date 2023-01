Batistuta promuove e dà un consiglio ad Osimhen: “Tifo per gli azzurri”

«Secondo me vincerà il Napoli». Parola di Gabriel Batistuta, ex attaccante di Fiorentina, Inter e Roma e della nazionale argentina, indimenticato simbolo della Serie A che fu. L’ex attaccante albiceleste ha fatto le carte al campionato italiano e agli azzurri di Luciano Spalletti: «Faccio il tifo per loro, perché penso che lo meritino. Ci provano da anni, ci sono andati vicino ma non ci sono poi mai riusciti. Quest’anno vedo il Napoli più convinto. Il vantaggio è importante e non penso che le altre possano riprendere gli azzurri». Da attaccante a attaccante, il Re Leone promuove Victor Osimhen: «Non so se è il miglior attaccante del campionato ma certamente è quello più determinante» ha detto a Dazn. «I suoi gol valgono punti pesanti, mi piace tanto e si vede che è importante per la squadra. A volte sembra troppo voglioso, gli direi di stare appena più calmo, con la Sampdoria ha rischiato di essere espulso. È un attaccante che porta punti».

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino