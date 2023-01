A. Sacco (dir. ilnapolionline.com) a Radio Bianconera, presenta la sfida del “Maradona”

Nel corso di Radio Bianconera, condotta dal direttore Antonio Paolino, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco sul big-match Napoli-Juventus.

“Il Napoli, dopo la sconfitta contro l’Inter, era atteso dal match contro la Sampdoria. I liguri, anche se la classifica dice altro, con Stankovic ha mostrato il giusto carattere nelle ultime sfide. Gli azzurri, nonostante il rigore fallito con Politano, ha saputo reagire e non ha mai rischiato nell’arco della gara. Il primo penalty? Devo dire la verità, le prime immagini sembrava rigore netto, poi altre inquadrature hanno fatto vedere diversamente. Per fortuna il rigore non è stato trasformato, così si sono evitate polemiche (ride nd.r.), mentre netto il secondo per il mani di Ronaldo Vieira. Sulla Juventus dico che è una squadra cinica, sa colpire nei momenti chiave ed ha recuperato giocatori con qualità come Chiesa, Di Maria e Paredes. A Cremona la partita dove i bianconeri hanno sofferto davvero tanto, per il resto hanno concesso poco agli avversari. La sfida del “Maradona”? Conterà molto a mio avviso chi saprà usare meglio la testa per tutta la gara, senza dimenticare che sono le due compagini che segnano nei secondi tempi, perciò partita davvero interessante. Infine sulla formazione dei partenopei sarà probabilmente: Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani e Mario Rui, a centrocampo con Anguissa, Lobotka e Zielinski in vantaggio su Elmas. Infine in attacco Politano, Osimhen e Kvaratskelia. Mi auguro una partita combattuta e che per una volta possa essere il Napoli a segnare nei dieci minuti finali della gara (ride nd.r.)”.

La Redazione