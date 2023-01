A. Corbo (Repubblica): “Gli scontri sull’A1? Li deve gestire la Giustizia ordinaria”

Il giornalista Antonio Corbo è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni: «Napoli-Juventus? Credo che le attese siano uno dei momenti più suggestivi del calcio. E’ una sorta di viaggio questo avvicinamento al traguardo di venerdì. Questo è un Napoli in rimonta: ha cominciato male con l’Inter e poi ha dato segni di ripresa a Genova contro la Sampdoria. La Juventus si gioca tutto al termine di una lunga, faticosa e sofferta cavalcata. Credo che se il Napoli sarà quello che ricordiamo, e che sta tornando ad essere, il match sarà segnato per la Juve. Bisogna capire perché Kravatskhelia è ancora appannato. Secondo me il calciatore è rimasto chioccato per l’aggressione subita in casa e poi c’è stata questa lombo-sciatalgia che gli ha impedito di giocare le partite successive. Spero che i medici, i preparatori o qualche specialista importante riescano a capire cosa sia successo. Io sono sorpreso dalla bravura, dalla grandezza di Kvara e credo che sia destinato a diventare uno dei più grandi calciatori europei. Scontri tra Ultras sull’A1? Chiusure di stadi o di settori mi sembrano risposte assolutamente immotivate e assurde. Secondo me questa storia deve essere gestita dalla giustizia ordinaria con serietà, impegno e attenzione. Piuttosto che chiedere finanziamenti e agevolazioni il calcio deve chiedere al Governo protezione. Questa azienda importante, l’azienda calcio, deve essere protetta».

Factory della Comunicazione

La Redazione