Ultime Napoli – Aggiornamenti su Kim e novità a centrocampo

Il Napoli, dopo il successo contro la Sampdoria, ha ripreso ieri mattina gli allenamenti, in vista del big-match contro la Juventus al “Maradona”. Si attendevano notizie su Kim Minjae, uscito nell’intervallo nella sfida in Liguria e per fortuna nulla da segnalare in merito. E’ chiaro che i prossimi giorni si monitorerà la situazione, ma il sud-coreano non vuole mancare contro i bianconeri nel gran galà. Sul resto della formazione l’unica novità potrebbe essere a centrocampo con Zielinski dal primo minuto in vantaggio rispetto ad Elmas. La squadra è pronta per regalare un venerdì da sogno ai suoi tifosi e fermare la marcia della squadra di Allegri.

Factory della Comunicazione

La Redazione