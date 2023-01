UFFICIALE – Karina Olkhovik passa al Cesena Fc

Il Cesena comunica di aver trovato l’accordo con il Sassuolo per il prestito dell’attaccante classe 2000 Karina Olkhovik.

Factory della Comunicazione

Nata e cresciuta in Bielorussia dove ha mosso i primi passi nel mondo del calcio partendo nel 2016 tra le fila dell’Isloch-RGUOR dove in due stagioni ha trovato la rete per ben 104 volte, consentendole di vincere il premio come migliore calciatrice bielorussa. Successivamente ha vestito la maglia della Dinamo Minks vincendo due scudetti, due Coppe di Bielorussia e una Supercoppa nazionale: la giovane attaccante ha dato il suo contributo segnando 51 gol in 45 partite.

Le sue ottime prestazioni le hanno fatto conquistare la nazionale maggiore con la quale ha partecipato alle qualificazioni per la Coppa del Mondo 2019.

La sua avventura in Italia inizia nel gennaio dello scorso anno quando viene acquistata dal Chievo Verona: nella sua prima stagione in Serie B ha messo a referto 3 gol e diversi assist utili alla formazione gialloblù per chiudere la stagione al quarto posto. In estate è passata a titolo definitivo al Sassuolo, prendendo parte al campionato di Serie A.

Giocatrice giovane che punta sulla velocità, con un ottimo cambio di passo e tanta tecnica: convinta dal progetto presentato dal DS Sanna, Olkhovik sarà un importante rinforzo alla corte di Mister Ardito per la seconda parte di stagione.

Le sue prime parole in bianconero: “Mi piace l’atmosfera che c’è a Cesena, ho trovato una società organizzata, ci alleniamo in un bel centro sportivo e lo stadio è molto bello. La squadra mi piace, è forte e tutte sono molto motivate, questo per me è un aspetto molto importante”

Benvenuta Karina!