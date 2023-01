Tuttosport – Napoli-Juve, Spalletti comincia a fare le sue scelte

Venerdì il Napoli affronterà la Juve allo stadio Maradona di Fuorigrotta per la diciottesima giornata di campionato di Serie A. Big match e attesa per capire la forza di entrambe le compagini. Oggi Tuttosport scrive sulle possibili scelte di Spalletti. Possibile ritorno tra i titolari per Piotr Zielinski, che dovrebbe prendere il posto di Elmas e agire sulla trequarti. Il polacco è stato schierato in 12 partite di campionato, con tre reti segnate e cinque assist. L’altra novità è il rientro in difesa di Amir Rrahmani.

