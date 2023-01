Tiribocchi, DAZN: “Contro la Samp da sottolineare lo splendido assist di Mario Rui”

L’ex calciatore ed opinionista di DAZN, Simone Tiribocchi, ha parlato ai microfoni di Radio Marte alla trasmissione Marte Sport Live. «La vittoria del Napoli a Genova è stata importante anche per come è maturata, dopo il rigore fallito e in una situazione ambientale non semplice. Osimhen ha segnato un gol da centravanti di razza, un inserimento con i tempi giusti, da sottolineare anche lo splendido assist di Mario Rui. Il Napoli dopo il gol ha anche giocato con scioltezza, mettendo in chiaro a tutti che i tre punti non potevano che essere suoi. Il ko con l’Inter non pesa e non ha pesato, ci sta perdere in un big match contro una grande squadra alla prima gara dopo il lungo stop. La squadra di Spalletti ha già delle certezze, è un collettivo e un gruppo unito con un gioco di grande livello, in cui i singoli si adattano alla squadra. Kvaratskhelia serve molto a questa squadra e sicuramente a breve troverà la migliore condizione. Il Napoli avverte la pressione? Ci sta, gliela mettono gli altri perchè sperano che possa perdere punti. Credo però che l’anno scorso ha insegnato qualcosa al Napoli: forte di quella esperienza, con il calo e i ko che ha avuto nelle partite decisive, ora sa dove può arrivare. Il Napoli ha una rosa importante per lottare per lo scudetto. Napoli-Juve? La pressione secondo me è più sul Napoli perchè a questo punto, con 7 punti di vantaggio, deve provare a vincere lo scudetto. La Juve se dovesse perdere non ne farebbe un dramma stare perchè sta vendendo l’idea che il suo obiettivo è solo quello della qualificazione in Champions».

